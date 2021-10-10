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Ленни Генри сыграет хоббита в сериале «Властелин Колец» от Amazon

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:45

Актер, сценарист и кинопродюсер Ленни Генри исполнит роль хоббита в сериале «Властелин Колец» от Amazon. Об этом сообщает портал Bleeding Cool со ссылкой на радиоэфир «Би-би-си».

Актер рассказал, что в шоу появятся хоббиты разных рас, в отличие от фильмов Питера Джексона. Он также отметил, что сериал затронет тему расширения прав женщин.

«Я играю черного хоббита, и это потрясающе. Примечательно то, что эта адаптация является приквелом к той эпохе, которую мы видели в фильмах. В сериале показывается ранняя история Шира, поэтому мы — коренное население. Нас называют харфуты и мы, по сути, хоббиты. Племя харфутов достаточно мультикультурно, поэтому среди нас есть афроамериканцы, азиаты, мулаты и даже маори», — уточнил Генри.

Актер добавил, что новый сериал основан на «Сильмариллионе», насыщенном на события приквеле к «Властелину колец», поэтому на его сюжет может уйти десять лет.

Шоу выйдет на Amazon Prime 2 сентября 2022 года. Amazon планирует снять пять сезонов сериала в Новой Зеландии, а также, возможно, поставит в дальнейшем спин-офф.

Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей. В проекте снимутся Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала») и другие.

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