Традиционная осенняя презентация от Apple обошлась без особых сюрпризов: как и ожидалось, там показали новый айфон (под номером «13») и новые часы, а также обновленные классический айпад и айпад Mini. Выбрали самое главное, что стоит знать о новинках Apple.

Новые iPad

На классическом: новый чип A13 Bionic, функция Center Stage (уже была на iPad Pro). В остальном никаких особых изменений. Это последний айпад со старым внешним видом. iPad Mini теперь очень похож на iPad Air, только маленький (кран 8,3 дюйма). У него теперь есть USB-C-порт (у классики пока Lightning, увы) и 5G. Появилась поддержка Apple Pencil 2 поколения. Практически айфон супер макс, помещается в кармашке! Стоит 47 900 рублей, поступит в продажу уже на следующей неделе Новые Apple Watch, Fintess Plus в России!

У часов седьмого поколения экран больше на 20%, чем у прошлого. Теперь там очень тонкая рамка (хотя даже на SE она еле заметна, но все равно вау). Наконец-то, появилась клавиатура для набора сообщений! Зарядка чуть побыстрее. Стоит от 399 долларов, поступят в продажу осенью, российские цены пока неизвестны. Еще одна важная новость — сервис Fintess + (тренировки, йога, пилатес, медитации, прогулки, все в компании авторитетных тренеров и звезд) придет в Россию этой осенью, еще на нем появятся групповые тренировки. Новый iPhone

Под номером 13. Как и ожидалось, объективы у камер стали еще больше (и плашка для них увеличилась, так что чехлы от 12-х моделей к ним не подходят). Еще они расположены по диагонали друг к другу. В камерах появилась смена фокуса при съемке видео («Киноэффект») даже на фронтальной камере. Apple активно настаивают на том, что теперь их телефоны пригодятся профессиональным режиссерам по полной (для веса на презентацию Pro позвали Кэтрин Бигелоу). Челка теперь стала совсем маленькой — ура! Экран — ярче на 28%. Также в программе: новый чип A15 Bionic, новый шестиядерный процессор, новый четырехъядерный видеопроцессор. Еще он должен работать на 2,5 дольше, чем iPhone 12. Стоимость от 79 990. А еще появились модели с 512 ГБ — наконец-то! Новый iPhone Mini То же, что и у обычного iPhone: более яркий экран, маленькая челка и две камеры по диагонали. Новый чип A15 Bionic, новый шестиядерный процессор, новый четырехъядерный видеопроцессор. Стоимость от 69 990. Появились модели с 512 ГБ. Новый iPhone Pro и Pro Max Мощь-мощь-мощь! Все то же, что у обычного и Mini плюс еще куча штук для настоящих профи. Прежде всего, три прямо-таки огромных (по меркам смартфонов) камеры. У них появилась макросъемка, а у широкоугольной — автофокус. Мгновенная обработка объектов при съемке на заранее заложенных настройках фотографа. Ночной режим теперь на всех камерах. У Pro время работы на 1,5 часа больше, чем у предыдущего поколения. У Pro Max — на 2,5. Появится модель в 1 ТБ. Стоимость Pro $999, стоимость Pro Max $1099.