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Кирнан Шипка в образе ведьмы Сабрины появится в сериале «Ривердейл»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:13

Американская актриса Кирнан Шипка появится в шестом сезоне сериала «Ривердейл». Она сыграет в нем свою героиню из шоу «Леденящие душу приключения Сабрины» — ведьму Сабрину Спелман. Об этом сообщил Deadline.

Новые эпизоды «Ривердейла» выйдет в ноябре. Как отмечает издание, герои сериала в них, очевидно, столкнутся с некими сверхъестественными силами. В последнем вышедшем эпизоде они уже узнали о проклятии, которое наложила на город якобы ведьма.

Сериал «Ривердейл» вышел в 2017 году, он поставлен по мотивам комиксов об Арчи Эндрюсе. Его создал Роберто Агирре-Сакаса первоначально для телеканала The CW. «Афиша Daily» рассказывала о сериале сразу после его запуска.

«Леденящие душу приключения Сабрины» появились в 2018 году, у шоу было четыре сезона, последний вышел 31 декабря 2020 года. Первоначально сериал должен был стать спин-оффом «Ривердейла», поэтому вселенные двух проектов связаны.

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