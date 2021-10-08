Кирнан Шипка в образе ведьмы Сабрины появится в сериале «Ривердейл»

Американская актриса Кирнан Шипка появится в шестом сезоне сериала «Ривердейл». Она сыграет в нем свою героиню из шоу «Леденящие душу приключения Сабрины» — ведьму Сабрину Спелман. Об этом сообщил Deadline.

Новые эпизоды «Ривердейла» выйдет в ноябре. Как отмечает издание, герои сериала в них, очевидно, столкнутся с некими сверхъестественными силами. В последнем вышедшем эпизоде они уже узнали о проклятии, которое наложила на город якобы ведьма.