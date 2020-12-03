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Netflix опубликовал трейлер финальных эпизодов «Леденящих душу приключений Сабрины»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:56

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер финальных эпизодов сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». В нем юная ведьма сталкивается с новыми сверхъестественными угрозами.

В ролике Сабрина Спеллман отмечает день рождения, а после вступает в борьбу с очередной угрозой Гриндейлу — таинственными зловещими духами. Чтобы одолеть их, ведьме приходится вновь спуститься в ад.

Судя по трейлеру, четвертая часть сериала расскажет не только о битве Сабрины со злом, но и о ее отношениях с колдуном Николасом. В ролике он заявляет ведьме, что они созданы друг для друга. Так ли это, зрители смогут узнать 31 декабря — в этот день на Netflix появятся последние серии шоу.

Премьера первых десяти эпизодов «Леденящих душу приключений Сабрины» состоялась на Netflix 26 октября 2018 года. Роль Сабрины в ребуте шоу о приключениях маленькой ведьмы, выходившего в 1990-х годах, исполнила Кирнан Шипка. В качестве исполнительного продюсера выступил автор «Ривердэйла» Роберто Агирре-Сакаса.

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