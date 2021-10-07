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Группа «Источник» выпустила клип на песню «Страх»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:46

Группа «Источник» выпустила клип на песню «Страх». Видео появилось на ютьюб-канале музыкантов. Его снял режиссер Даня Зупник.

По его словам, идея клипа пришла к нему «моментально». «Сама музыка в треке вызывает у меня однозначные переживания: „Что такое страх?“, „Как я переживаю это чувство?“, „Чего я боюсь?“ и самое главное — „Что меня успокаивает, спасает?“. Именно этим вопросам и посвящен клип», — сказал Зупник.

«Мы с командой разработали и создали мир путешествия к самому себе. Через летящую опасность, падение, борьбу в подъеме по лестнице прямиком до сказок, волшебства, успокоения и осознания себя», — добавил режиссер.

В создании видео приняли участие Вадим Незрим, Макс Фортуна, Лера Мацуева, Юлия Демидова, Сиа Маслянко, Паша Огородников, Евгений Быстров и Jojo agency, хореограф Настя Ливаднова, дизайнеры Катя Тимофеева, Маруся Смолко, Лиза Колесник, Иван Лесневский, Аня Смолко, Катя Ястребова, Мари Степаненко, Арина Васильева и другие.

«Афиша Daily» включала «Источник» в число самых перспективных инди-артистов 2020 года. Кроме того, год назад мы рассказывали о новом альбоме группы под названием «Pop Trip».

Послушать коллектив вживую можно будет ближайшей зимой. 26 декабря «Источник» выступит в московском клубе Urban, а 28 января появится с сольным концертом на сцене клуба Aurora в Петербурге.

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