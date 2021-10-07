Крупнейшие российские СМИ и интернет-платформы начнут маркировать фейк-ньюс

РБК, ТАСС, РИА «Новости», Rambler & Co, «Интерфакс», «Ведомости» и The Bell подпишут меморандум о проверке информации на достоверность. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Ведомости».

Эти СМИ могут привлекаться к проверке информации на сайтах российских интернет-компаний. Среди них — Avito, «Яндекс.Дзен», Rutube и Mail.ru Group. Также роль фактчекера возьмет на себя АНО «Диалог». Организация описывает себя как «российский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом».

Онлайн-площадки будут находить фейки в ходе собственного мониторинга, по обращению пользователей или фактчекеров. Окончательное признание информации недостоверной остается за самой платформой. Она должна будет промаркировать фейк, опровергнуть или удалить его. Среди крайних мер — блокировка пользователя, который разместил не соответствующие действительности данные, или запрет на продвижение и монетизацию такого аккаунта.

Собеседник «Ведомостей» привел пример работы нового механизма: «Если, предположим, в одной из соцсетей появляется сообщение, которое может быть фейком, площадка имеет возможность обратиться к одному из подписавших меморандум фактчекеров. И если подтвердится, что это фейк, платформа в зависимости от технических возможностей маркирует, понижает в выдаче или удаляет сообщение».

Среди приоритетных тем — информация о чрезвычайных ситуациях и коронавирусе. Здесь же — сведения, которые формируют ажиотажный спрос на товар и контент, разжигающий ненависть.

Ранее Владимир Путин отклонил закон об ответственности СМИ за недостоверную информацию. Он был отправлен на повторное рассмотрение.