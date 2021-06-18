Путин отклонил закон об ответственности СМИ за фейки

Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков. На измененные данные в системе обеспечения законодательной деятельности обратил внимание РБК.

В Кремле объяснили, что у президента появились вопросы к частям, где речь идет об освобождении от ответственности.

Законопроект уже приняли Госдума и Совет Федерации. Теперь он отправлен на повторное рассмотрение.

19 мая Госдума в третьем чтении приняла поправку в закон о СМИ, по которой издание несет полную ответственность за цитаты других СМИ-первоисточников, если нельзя найти и наказать их главных редакторов.