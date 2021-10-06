В России впервые от коронавируса умерли более 900 человек за сутки

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки умерли 929 человек, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. За все время от коронавируса скончались 212 625 человек.
Суточный прирост по стране составил 25 133 новых случая (на 23 больше, чем вчера). На первом месте по этому показателю Москва, Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области.
Общее число выявленных заражений увеличилось до 7 662 560. За последние сутки выздоровел 19 841 пациент, за все время — 6 778 900.
В мире, по данным ВОЗ, количество случаев коронавируса превысило 235,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (43,4 млн), на втором — Индия (33,8 млн), на третьем — Бразилия (21,4 млн), на четвертом — Великобритания (7,9 млн).