В России впервые от коронавируса умерли более 900 человек за сутки

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки умерли 929 человек, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. За все время от коронавируса скончались 212 625 человек.

Суточный прирост по стране составил 25 133 новых случая (на 23 больше, чем вчера). На первом месте по этому показателю Москва, Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области.