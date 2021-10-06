Instagram разрешил публиковать видео продолжительностью 60 минут

Социальная сеть Instagram разрешила публиковать видео продолжительностью в 60 минут в ленте. Ранее их можно было размещать только в разделе IGTV. Об этом сообщил The Verge.

Сам раздел IGTV компания решила переименовать в Instagram TV. Соцсеть планирует, что Instagram TV останется «местом, куда люди будут приходить смотреть видео», однако теперь видео можно будет смотреть и в ленте.

IGTV появился в приложении Instagram в июне 2018 года и по задумке должен был конкурировать с YouTube. Однако, по словам The Verge, раздел не стал популярным. Позднее сервис добавил еще один раздел — Reels, вдохновленный вертикальными короткими видео TikTok.

О планах на изменение формата приложения летом заявил глава сервиса Адам Моссери. Он планировал запустить полноэкранные видео и изменить рекомендательную систему.