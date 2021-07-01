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Глава Instagram объявил о планах сменить формат и запустить полноэкранные видео

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:45

Глава Instagram Адам Моссери объявил о планах соцсети сменить формат и запустить полноэкранные видео.

По его словам, платформа изменит рекомендательную систему — в ленты будет попадать контент тех аккаунтов, на которых пользователи не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке.

«Мы больше не приложение для обмена квадратными фотографиями», — заявил Моссери, назвав TikTok и YouTube главными конкурентами компании.

Изменения начнутся в ближайшие месяцы. Глава Instagram отметил, что соцсеть также будет уделять больше внимания поддержке создателей контента, торговле и обмену сообщений.

Instagram уже имеет похожий на TikTok функционал — сервис Reels. С его помощью можно снимать и редактировать ролики продолжительностью до 30 секунд, накладывать на них AR-фильтры и использовать эффект хромакея для того, чтобы преобразить свой задний фон. В июле функция заработала в России.

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