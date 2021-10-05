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«Сеанс» проводит распродажу книг. Издательство так борется с «вечным бюджетным дефицитом»

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:36

Издательство «Сеанс», выпускающее одноименный журнал о кино, объявило распродажу в своем онлайн-магазине. Сейчас там со скидкой можно купить книги и выпуски журнала, в том числе в цифровом формате.

По словам представителей «Сеанса», они «радикально снизили цены: где‑то на треть, а где‑то и вполовину». Это сделали для того, чтобы справиться с нехваткой денег на продолжение работы компании.

«Не секрет, что „Сеанс“ живет в положении вечного бюджетного дефицита, но сейчас он давит на нас как никогда прежде — может остановить нашу работу, не дожидаясь конца года. Поэтому мы не стали ждать „черной пятницы“», — сказали в «Сеансе».

В издательстве подчеркнули, что «распродажа не просто рекламная кампания» и возможность сэкономить для поклонников кино, но и «способ реально помочь „Сеансу“».

В данный момент на сайте можно приобрести в том числе книги о Романе Полански, Дэвиде Финчере, Сергее Бодрове, Ингмаре Бергмане, Андрее Тарковском, Алексее Германе, Эдуарде Тиссэ, Брэде Питте, Ларсе фон Триере, Алане Рикмане, Джоне Кассаветисе и Алене Делоне.

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