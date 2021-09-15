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Кинокритик Станислав Зельвенский выпустил книгу о Романе Полански

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:09

Кинокритик Станислав Зельвенский выпустил книгу о польско-французском режиссере Романе Полански. Об этом журналист рассказал в своем телеграм-канале.

Книга рассказывает о биографии и творчестве скандального кинематографиста, известного по фильмам «Бал вампиров», «Ребенок Розмари», «Тэсс», «Китайский квартал» и «Пианист». Ее выпустило издательство «Сеанс».

«Роман Полански работает в кино почти семьдесят лет. Он снимает в разных жанрах и в разных странах. Все эти годы его биография — в глазах общества он выступает то жертвой, то преступником, — интригует публику не меньше его фильмов, которые представляют собой образцовое сочетание профессионализма, бескомпромиссного авторского взгляда, внимания к темным сторонам человеческой психики, пессимистического мировоззрения и горького чувства юмора», — заявляет описание книги.

По словам Зельвенского, его работа — это «такая companion book, Полански для чайников», которую нужно листать, пока смотришь ленты режиссера. В книге детально разобраны все фильмы Полански, его излюбленные темы и мотивы.

«В плане содержания что‑то получилось, что‑то нет, о чем‑то сказано слишком коротко из‑за формата или коряво из‑за моей тупости, но, надеюсь, будет и польза», — отметил автор, подчеркнув, что издание — «не книжка в „защиту“, она про невероятную судьбу и любимое кино».

Против Романа Полански неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году его обвинили в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Чтобы смягчить приговор, режиссер согласился на признание вины, но, когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем — во Францию. Позже о насилии заявляли и другие женщины. В прошлом году актриса Валентина Моннье рассказала, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера. Он это отрицает и продолжает снимать кино — в данный момент Полански работает над драмой «Дворец».

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