Оливия Кук раскрыла подробности своей роли в приквеле «Игры престолов»

Звезда приквела «Игры престолов» Оливия Кук рассказала подробности про своего персонажа в будущем сериале. В «Доме драконов» актрисе досталась главная роль — Алисент Хайтауэр, пишет Collider.

Хайтауэр — вторая жена короля Визериса Таргариена и дочь короля Отто Хайтауэра. В новом проекте от HBO она будет бороться с домом Таргариенов за контроль над троном, чтобы передать его одному из своих сыновей.

«Она очень сложная, и я думаю, что люди захотят увидеть в ней самое худшее. Зрителям потребуется некоторое время, чтобы полностью понять ее и ее мотивы», — поделилась Оливия Кук.

Однако актриса уверена, что в этот раз зрители полюбят ее героиню. По ее словам, для вселенной «Игры престолов» характерна одна закономерность — в одном сезоне «вы ненавидите персонажа, а в следующем вы его так любите, что будете готовы пойдете ради него на край света».

Действие «Дома драконов» происходит за 300 лет до событий «Игры престолов» и рассказывает историю Дома Таргариенов. Падди Консидайн играет короля Визериса Таргариена, Мэтт Смит — принца Деймона Таргариена, а Стив Туссен — лорда Корлиса Велариона (он же Морская Змея), который становится правой рукой королевы Рейниры Таргариен во время танца Драконов.

Сценарий сериала создавали автор романа «Пламя и кровь» Джордж Мартин и шоураннер проекта Райан Кондал. Также в ролях: Милли Олкок, Ив Бест, Эмили Кэри и Фабьен Фрэнкел.