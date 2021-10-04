МВД РБ: журналиста «КП» задержали в Беларуси при попытке выехать через Россию в третью страну

В отношении журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко возбудили уголовные дело по двум статьям — разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти. Об этом передает МВД Беларуси в своем телеграм-канале.

По словам начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, журналиста задержали на территории Беларуси при попытке въехать на территорию России, чтобы дальше отправиться в «третью страну». Однако в Россию его не пустили на основании «принятого ранее решения о нежелательности пребывания».

Затем Можейко предписали покинуть соседнюю страну, он «прибыл в Беларусь, где и был задержан» 1 октября.

Заведующий отделом политики «Комсомольской правды» Валентин Алфимов сообщил, что к Можейко в СИЗО пустили адвоката и допросили в качестве подозреваемого по делу в его присутствии.

О задержании Можейко стало известно 2 октября. Изначально сообщалось, что журналиста задержали в Москве, в его доме прошел обыск, а сам он оказался в изоляторе на Окрестина.

Задержание Можейко может быть связано с интервью, которое он взял у одноклассницы Андрея Зельцера, предположительно застрелившего сотрудника КГБ. Сунгоркин отметил, что по той же причине могли заблокировать сайт «Комсомольской правды в Беларуси».