В Москве задержали журналиста белорусской «Комсомольской правды» Геннадия Можейко

В Москве задержан сотрудник «КП в Беларуси» Геннадий Можейко. Он проходит обвиняемым по двум уголовным делам, пишет РИА «Новости».

«В постановлении на обыск указаны две статьи уголовного кодекса: статья 130, часть 3 („Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни“) и статья 369 („Оскорбление представителя власти“)», — цитирует агентство мать Можейко Ирину.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказал изданию, что сейчас Можейко находится в изоляторе в Минске. У него дома прошел обыск.

Правозащитный центр «Весна» сообщил, что задержание может быть связано с интервью, которое Геннадий Можейко взял у одноклассницы Андрея Зельцера, предположительно застрелившего сотрудника КГБ. Сунгоркин отметил, что по той же причине могли заблокировать сайт «Комсомольской правды в Беларуси».

Сайт «КП» перестал открываться утром 29 сентября. По словам представителя в Мининформе республики, доступ к сайту ограничили из‑за «публикации, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».