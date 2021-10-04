Okko и «Медиаслово» экранизируют «Жука в муравейнике» братьев Стругацких

Онлайн-кинотеатр Okko и студия «Медиаслово» заключили трехлетнюю сделку формата first-look, по которой онлайн-кинотеатр сможет отобрать из более 30 новых проектов студии. Об этом рассказали «Афише Daily» в пресс-службе Okko.

В рамках партнерства уже принято решение о запуске экранизации по мотивам одного из самых популярных романов Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» — фантастического детектива из цикла о «Мире Полудня» и трилогии о Максиме Каммерере. Также готовятся новый проект по сценарию Сергея Минаева и сериал известного дизайнера Дениса Симачева.

Okko и «Медиаслово» уже завершили съемки первого совместного проекта — мини-сериала Надежды Михалковой «Номинация», который выпустят уже в следующем году. В разработке у компаний находятся еще несколько проектов, о которых скоро объявят.

В конце 2020 года «Медиаслово» заключило точно такую же сделку с «Яндексом», чтобы выпускать свой материал на «Кинопоиске». В планах у партнеров было 10 сериалов за год, но сделка была расторгнута досрочно, а в ее рамках состоялись релизы только двух проектов — «Беспринципных» и «Пропавшей».