В Москве стартовали съемки мини-сериала «Номинация». Его снимет Надежда Михалкова

Актриса Надежда Михалкова, дочь режиссера Никиты Михалкова, приступила к съемкам четырехсерийного драматического сериала «Номинация». Она и ее сестра Анна Михалкова сыграют в нем главные роли. Об этом «Афише Daily» рассказали в онлайн-кинотеатре Okko и компании «Медиаслово».

«Номинация» расскажет историю Веры (Надежда Михалкова), младшей дочери советского режиссера Алексея Истомина. Перед отъездом на съемки в голливудском блокбастере она дерзко раскритиковывает российскую киноиндустрию. Но зарубежный проект срывается, а на родине с ней работать больше не хотят. Тогда она берется за съемки халтурного заказного фильма, который, неожиданно для нее самой, становится главным в ее жизни.

Анна Михалкова сыграет роль Анны, сестры Веры. Она популярная актриса, мечтающая о большой роли в хорошем фестивальном фильме вместо сериалов. Актриса Людмила Максакова сыграет Агафью, мать сестер и руководительницу фонда имени своего мужа в больших финансовых неприятностях. Она-то и предложит Вере снять ленту на государственные субсидии, в которых главные роли сыграют все три женщины.

«Для меня этот сериал — прежде всего размышление о том, как человек распоряжается временем, которое ему отведено. Как исправляет ошибки, которые совершает», — объяснила задумку Надежда Михалкова. Она сама написала сценарий, а помогали ей в этом Маруся Трубникова и Дарья Воротынцева.

Продюсер сериала Данила Шарапов рассказал, что в проекте есть место иронии и важным смыслам. «Номинацию» он описывает как «взгляд на мир российского кинематографа и одновременно на семейные ценности».

Съемки «Номинации» пройдут в Москве, а премьера сериала состоится эксклюзивно на Okko.