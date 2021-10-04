Памфилова пообещала подать в суд на журналистов, которые пишут «клевету» о выборах в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала судиться с отдельными журналистами, которые в своих публикациях распространяют «ложь и клевету» о прошедших парламентских выборах. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы не подавали никогда, не подаем и не собираемся подавать в суд на СМИ, несмотря на разные потоки, мутные потоки в некоторых СМИ. Но подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Первый иск ЦИК будет подан в суд на автора одного из телеграм-каналов. Он сообщил о фальсификациях на выборах с помощью дистанционного электронного голосования в пользу «Единой России». По словам Памфиловой, он также ошибся в данных о количестве участников онлайн-голосования.

«Все сейчас отмониторим, отследим. Я думаю, что таких исков будет немало. Раньше мы этого не делали. И зря», — заключила она.

Выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва завершились 19 сентября, в 20.00 по московскому времени. В столице в ходе онлайн-голосования за «Единую Россию» отдали голос 44,77% избирателей, а за КПРФ — 15,53%. При этом на офлайн-участках единороссов поддержали 30,1% москвичей, а КПРФ — 30,4%.