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В России выявили 25 781 новый случай коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 12:09

За последние сутки в России зарегистрировали 25 781 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 12 заражений больше, чем накануне. Суточный прирост увеличивается шестой день подряд.

В Москве выявили 4410 новых случаев — это на 116 превышает вчерашний показатель. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская, Воронежская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Башкортостан.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 612 317. За последние сутки выздоровели 14 526 пациентов, за все время — 6 740 491. За сутки умерли 883 человека, за весь период — 210 801.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 233,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42,9 млн), на втором — Индия (33,7 млн), на третьем — Бразилия (21,3 млн), на четвертом — Великобритания (7,8 млн).

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