В России выявили 25 781 новый случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 25 781 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 12 заражений больше, чем накануне. Суточный прирост увеличивается шестой день подряд.

В Москве выявили 4410 новых случаев — это на 116 превышает вчерашний показатель. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская, Воронежская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Башкортостан.