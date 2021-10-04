В России выявили 25 781 новый случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 25 781 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 12 заражений больше, чем накануне. Суточный прирост увеличивается шестой день подряд.
В Москве выявили 4410 новых случаев — это на 116 превышает вчерашний показатель. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская, Воронежская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Башкортостан.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 612 317. За последние сутки выздоровели 14 526 пациентов, за все время — 6 740 491. За сутки умерли 883 человека, за весь период — 210 801.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 233,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42,9 млн), на втором — Индия (33,7 млн), на третьем — Бразилия (21,3 млн), на четвертом — Великобритания (7,8 млн).