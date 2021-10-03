В России выявили 25  769 новых случаев COVID-19. Суточный прирост увеличивается пятый день подряд

За последние сутки в России зарегистрировали 25 769 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 550 заражений больше, чем вчера – суточный прирост заболеваний увеличивается пятый день подряд.
В Москве выявили 4294 новых случая – этот показатель на 262 превышает вчерашний. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 586 536. Количество умерших за сутки рекордное с начала пандемии — 890 (предыдущий антирекорд был установлен и составлял 887 летальных исходов). За весь период скончались 209 918 человек. Выздоровел за сутки 15 391 пациент, за все время — 6 725 965.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 233,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42,9 млн), на втором — Индия (33,7 млн), на третьем — Бразилия (21,4 млн), на четвертом — Великобритания (7,8 млн).