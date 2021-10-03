В России выявили 25  769 новых случаев COVID-19. Суточный прирост увеличивается пятый день подряд

За последние сутки в России зарегистрировали 25 769 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 550 заражений больше, чем вчера – суточный прирост заболеваний увеличивается пятый день подряд.

В Москве выявили 4294 новых случая – этот показатель на 262 превышает вчерашний. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, а также Пермский край.