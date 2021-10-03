Лена Катина анонсировала воссоединение группы «Тату»

Певица Лена Катина объявила о воссоединении группы «Тату». Об этом она рассказала в инстаграме. «Официальный трибьют „Тату“ — весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей», — поделилась певица. Помимо новости о воссоединении, артистка рассказала, что скоро на крупной стриминговой платформе выйдет сериал о группе. Пока о проекте ничего неизвестно, кроме того, что Катина и Волкова исполнили в нем главные роли.

Вскоре на пост о возвращении «Тату» отреагировал автор музыки и песен Сергей Галонян. «Я не давал разрешение и не собираюсь. Лена Катина, умей договариваться со всеми сторонами», — написал он. В настоящее время он обладает правами на песни «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Полчаса» и многие другие.

Со-продюсер проекта «Тату» Елена Кипер также подчеркнула, что артисткам нужно будет получить разрешение на исполнение песен у авторов. «Сергей Галоян разозлился, и я его понимаю. На использование наших песен и Лене Катиной, и организаторам камбека придется получать разрешение у нас. Без нас ни „Нас не догонят“, никаких других треков не исполнить», — отметила она.