К двадцатилетнему юбилею «200 по встречной» вспоминаем главных героев пластинки — солисток «Тату» Юлию Волкову и Лену Катину, продюсеров Ивана Шаповалова и Александра Войтинского, поэтов Елену Кипер и Валерия Полиенко, а также композитора Сергея Галояна — и рассказываем, как сложились их карьеры после успеха «Тату».

Юлия Волкова, солистка группы

До «Тату» 14-летнюю Юлю Волкову, выпускницу музыкалки, актрису «Ералаша» и солистку детской группы «Непоседы» продюсеры Иван Шаповалов и Александр Войтинский пригласили в новую группу в 1999 году — так появились «Тату». Годом позже вышел первый сингл «Я сошла с ума» — а дальше вы знаете. После «Тату» «Тату» фактически распались в 2009 году: к тому моменту творческий пик группы был давно пройден, а третий альбом «Веселые улыбки» прошел в целом незамеченным даже в России. Тогда же Волкова начала сольную карьеру. Увы, в этой карьере непросто найти творческие и коммерческие удачи: Юлия выпускала песни, в которых не было магии двухголосия лучших времен, а также работы старого штата хитмейкеров, обеспечивавших успех «Тату». Волкова некоторое время по инерции пела по-английски, участвовала в отборе на «Евровидение», даже выпустила сольный альбом — но все мимо. Безвозвратно исчезла и другая важная вещь, снабжавшая музыку «Тату» неземными свойствами, — голос Юлии, не по-человечески истошный, из‑за последствий операции по удалению опухоли больше не смог раскрываться на полную мощность. К сожалению, в 2010-х Волкова появлялась в желтых заголовках куда чаще, чем в чартах: таблоиды с удовольствием смаковали ее роман с гражданином ОАЭ Парвизом Ясиновым и слухи о принятии Юлией ислама, обсуждали проблемы певицы со здоровьем и возможный брак с «вором в законе» Георгием Гией Гальским Зарандией. Поговаривают, что именно благодаря ему в 2021 году Волкова пошла на праймериз «Единой России» с намерениями попасть в Госдуму. В этой связи, конечно, читать новости 2009 года с заголовком «Юля Волкова начинает сольную карьеру в Америке» особенно смешно и грустно. Елена Катина, солистка группы

До «Тату» Катина, как и Волкова, прошла артистическую и сценическую подготовку в «Непоседах», но попала к Войтинскому и Шаповалову еще раньше, в 1998 году. Первой ласточкой будущих великих свершений стала «Югославия» — душераздирающий просербский гимн, проникновенно спетый 14-летней Катиной. Трек не был выпущен официально, но демка дождалась своего часа и стараниями пиратов ушла в народ. Правда, это произошло уже после того, как Войтинский и Шаповалов приставили в пару к Катиной Волкову, придумали концепт «Тату» и реализовали задуманное, — обычно «Югославию» пираты любили дозаписывать к треклисту «200 по встречной». После «Тату» После распада «Тату» Катина произвела гораздо меньше инфоповодов с желтоватым оттенком, чем экс-коллега по группе. Впрочем, в предыдущем пункте мы не упомянули главное — недолгий реюнион «Тату» в 2012–2014 годах: девушки отыграли несколько концертов, мощно выступили на Олимпиаде, но внезапно разругались и прекратили общаться. У Катиной, как и у экс-коллеги, сольная карьера получилась не в пример успехам «Тату» скромной — но куда более плодотворной и творчески выразительной, чем у Волковой. Правда, никуда не деться от ощущения, что Елена постоянно мечется в попытках найти свой звук, — от залповых рок-номеров до дуэта с поп-рэпером T-Killah. Иван Шаповалов, сооснователь и продюсер группы до 2004 года

До «Тату» До «Тату» Шаповалов занимался политпиаром, работал в рекламном агентстве и писал сценарии для роликов. Читатели постарше наверняка вспомнят рекламу «Пейте без остановки напитки из Черноголовки» — там впервые прозвучал голос Лены Катиной. В 1998 году Шаповалов решил создать музыкальный проект. Рекламный режиссер Александр Войтинский, к которому Иван обратился за помощью, вспоминал: концепция «Тату» родилась после того, как Шаповалов «посмотрел на запросы порносайтов, и больше всего было у лолит». После «Тату» В пиковый период «Тату» казалось, что абсолютно каждый шаг в группе построен на провокации, — за это был ответственен как раз Шаповалов. Со временем провокаций стало так много, что они стали будничной практикой: футболки «*** [фиг] войне», тюремный слоган «не верь, не бойся, не проси» как заглавие песни для «Евровидения», выдвижение «татушек» в президенты, идея клипа с толпой девочек в мини-юбках на Красной площади — все это не могло не превратиться в инфошум. В 2004 году Шаповалов задумал реалити «Тату в Поднебесной», где девушки должны были записывать альбом в гостиничных апартаментах в прямом эфире. Проект провалился: альбом не был записан, на съемки приходили незнакомые люди и принимали наркотики, а сам Шаповалов, по признаниям участниц, «не выдержал медных труб» — и в итоге сдал полномочия в «Тату». Все, что было после, фатально не дотягивало до «Тату». Шаповалов вкладывался в исполнительницу этно-электроники Nato, одевал ее в наряд шахидки и на фоне трагедии в Беслане грозился устроить в Доме Союзов «концерт-теракт» с подставным захватом заложников «боевиками», но нарвался на непонимание публики и протесты чиновников — проект не получил признания и вскоре был закрыт. Также Иван продюсировал группу «7Б», но тоже мимо: на альбоме «Инопланетен» не было хитов уровня «Молодых ветров». Сейчас Шаповалов дает редкие комментарии для СМИ и ведет ютьюб-канал Podnebeses: там несколько десятков видео, где неизвестные артисты поют на родных языках. У роликов меньше пяти тысяч просмотров. Валерий Полиенко, сонграйтер, автор большинства текстов «200 по встречной»

До «Тату» Таганрожец Полиенко еще в юности был многогранной личностью: учился во ВГИКе, писал стихи и снимал рекламу. Последнее занятие и свело Валерия с Иваном Шаповаловым и Александром Войтинским, которые позвали его в новый проект писать тексты для песен. Тексты песен вы слышали: «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» — Полиенко написал стихи для обоих суперхитов. После «Тату» Валерий был сонграйтером первых двух альбомов «Тату». Параллельно с работой в «Тату» Полиенко вместе с Войтинским занялся продвижением своего земляка по имени Роман Билык: Валерий помог будущему Роме Зверю написать ряд песен — например, «Дожди-пистолеты». Валерий отходил от сотрудничества со «Зверями», но в последнее десятилетие снова сотрудничает с группой и пишет ей тексты. Другие сонграйтерские опыты Полиенко были не такими масштабными: вряд ли вы слышали о проектах «Йожик» и «Лисята». Также Валерий активно занимается кино: он создал кинокомпанию «Космосфильм», а также спродюсировал фильм-концерт о последнем выступлении «Гражданской обороны» и картину про Пахома «50». Елена Кипер, сонграйтер, соавтор текстов к «Я сошла с ума» и «Нас не догонят»

До «Тату» Еще одна сочинительница текстов для группы, Елена Кипер, пришла в «Тату» с телевизионным бэкграундом — до этого она работала репортером на ОРТ и НТВ и вела программу «Впрок». Ради «Тату», впрочем, все телепроекты пришлось бросить: Елена стала сопродюсером альбома и написала в соавторстве с Полиенко «Нас не догонят» и «Я сошла с ума». После «Тату» Елена первой покинула творческую команду, поссорившись с Шаповаловым из‑за отчислений за главные хиты группы. В 2003 году Кипер подала в суд на продюсера: все закончилось мировым соглашением и выплатой крупной суммы Елене. Также Кипер создала группу «Ничья», где запела сама, — внимательный зритель MTV начала 2000-х наверняка помнит песню «Навсегда» с протяжным припевом, где было сложно не услышать характерные интонации Юлии Волковой. Успехов масштаба «Тату» проект, правда, не снискал. Елена продолжила писать тексты для других артистов — Лолиты, Филиппа Киркорова, Славы и других (получалось не так мощно, как в «Тату»). Продюсировала несколько музыкальных конкурсов. Пробовала снять полнометражный фильм о воссоединении «Тату» (идея не была реализована из‑за повторного распада группы). Сейчас Елена преподает клипмейкинг и селебрити-маркетинг в НИУ ВШЭ и бизнес-школе RMA, продюсирует мероприятия и ролики по заказам госкомпаний и занимается благотворительностью. С Шаповаловым она, кстати, помирилась. Александр Войтинский, сооснователь «Тату», автор музыки и аранжировок «200 по встречной»

До «Тату» Войтинский — один из патриархов российской рекламы. Он приложил руку к эпохальным роликам для банка «Империал» — ими вдохновился Шаповалов и захотел познакомиться с авторами. Знакомство переросло в приятельство, приятельство переросло в совместный проект: максимально краткая история рождения «Тату» звучит примерно так. После «Тату» Несмотря на ощутимый вклад в становление «Тату» (музыку к первой песне «Югославия» написал он), главным музыкальным проектом Войтинского стали «Звери». Александр не только помог Роману Билыку по части продюсирования, но и снял значительную часть клипов группы времен их высшего успеха. В конце 2000-х Войтинский окончательно ушел в кино. Он принял участие в режиссуре первых «Елок», а также снял «Черную молнию», «Джунгли» и «Призрак». Сергей Галоян, автор музыки и аранжировок к большинству песен «200 по встречной»