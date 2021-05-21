К двадцатилетнему юбилею «200 по встречной» вспоминаем главных героев пластинки — солисток «Тату» Юлию Волкову и Лену Катину, продюсеров Ивана Шаповалова и Александра Войтинского, поэтов Елену Кипер и Валерия Полиенко, а также композитора Сергея Галояна — и рассказываем, как сложились их карьеры после успеха «Тату».
Юлия Волкова, солистка группы
До «Тату»
14-летнюю Юлю Волкову, выпускницу музыкалки, актрису «Ералаша» и солистку детской группы «Непоседы» продюсеры Иван Шаповалов и Александр Войтинский пригласили в новую группу в 1999 году — так появились «Тату». Годом позже вышел первый сингл «Я сошла с ума» — а дальше вы знаете.
После «Тату»
«Тату» фактически распались в 2009 году: к тому моменту творческий пик группы был давно пройден, а третий альбом «Веселые улыбки» прошел в целом незамеченным даже в России. Тогда же Волкова начала сольную карьеру. Увы, в этой карьере непросто найти творческие и коммерческие удачи: Юлия выпускала песни, в которых не было магии двухголосия лучших времен, а также работы старого штата хитмейкеров, обеспечивавших успех «Тату». Волкова некоторое время по инерции пела по-английски, участвовала в отборе на «Евровидение», даже выпустила сольный альбом — но все мимо. Безвозвратно исчезла и другая важная вещь, снабжавшая музыку «Тату» неземными свойствами, — голос Юлии, не по-человечески истошный, из‑за последствий операции по удалению опухоли больше не смог раскрываться на полную мощность.
К сожалению, в 2010-х Волкова появлялась в желтых заголовках куда чаще, чем в чартах: таблоиды с удовольствием смаковали ее роман с гражданином ОАЭ Парвизом Ясиновым и слухи о принятии Юлией ислама, обсуждали проблемы певицы со здоровьем и возможный брак с «вором в законе» Георгием Гией Гальским Зарандией. Поговаривают, что именно благодаря ему в 2021 году Волкова пошла на праймериз «Единой России» с намерениями попасть в Госдуму. В этой связи, конечно, читать новости 2009 года с заголовком «Юля Волкова начинает сольную карьеру в Америке» особенно смешно и грустно.
Елена Катина, солистка группы
До «Тату»
Катина, как и Волкова, прошла артистическую и сценическую подготовку в «Непоседах», но попала к Войтинскому и Шаповалову еще раньше, в 1998 году. Первой ласточкой будущих великих свершений стала «Югославия» — душераздирающий просербский гимн, проникновенно спетый 14-летней Катиной. Трек не был выпущен официально, но демка дождалась своего часа и стараниями пиратов ушла в народ. Правда, это произошло уже после того, как Войтинский и Шаповалов приставили в пару к Катиной Волкову, придумали концепт «Тату» и реализовали задуманное, — обычно «Югославию» пираты любили дозаписывать к треклисту «200 по встречной».
После «Тату»
После распада «Тату» Катина произвела гораздо меньше инфоповодов с желтоватым оттенком, чем экс-коллега по группе. Впрочем, в предыдущем пункте мы не упомянули главное — недолгий реюнион «Тату» в 2012–2014 годах: девушки отыграли несколько концертов, мощно выступили на Олимпиаде, но внезапно разругались и прекратили общаться.
У Катиной, как и у экс-коллеги, сольная карьера получилась не в пример успехам «Тату» скромной — но куда более плодотворной и творчески выразительной, чем у Волковой. Правда, никуда не деться от ощущения, что Елена постоянно мечется в попытках найти свой звук, — от залповых рок-номеров до дуэта с поп-рэпером T-Killah.
Иван Шаповалов, сооснователь и продюсер группы до 2004 года
До «Тату»
До «Тату» Шаповалов занимался политпиаром, работал в рекламном агентстве и писал сценарии для роликов. Читатели постарше наверняка вспомнят рекламу «Пейте без остановки напитки из Черноголовки» — там впервые прозвучал голос Лены Катиной. В 1998 году Шаповалов решил создать музыкальный проект. Рекламный режиссер Александр Войтинский, к которому Иван обратился за помощью, вспоминал: концепция «Тату» родилась после того, как Шаповалов «посмотрел на запросы порносайтов, и больше всего было у лолит».
После «Тату»
В пиковый период «Тату» казалось, что абсолютно каждый шаг в группе построен на провокации, — за это был ответственен как раз Шаповалов. Со временем провокаций стало так много, что они стали будничной практикой: футболки «*** [фиг] войне», тюремный слоган «не верь, не бойся, не проси» как заглавие песни для «Евровидения», выдвижение «татушек» в президенты, идея клипа с толпой девочек в мини-юбках на Красной площади — все это не могло не превратиться в инфошум.
В 2004 году Шаповалов задумал реалити «Тату в Поднебесной», где девушки должны были записывать альбом в гостиничных апартаментах в прямом эфире. Проект провалился: альбом не был записан, на съемки приходили незнакомые люди и принимали наркотики, а сам Шаповалов, по признаниям участниц, «не выдержал медных труб» — и в итоге сдал полномочия в «Тату».
Все, что было после, фатально не дотягивало до «Тату». Шаповалов вкладывался в исполнительницу этно-электроники Nato, одевал ее в наряд шахидки и на фоне трагедии в Беслане грозился устроить в Доме Союзов «концерт-теракт» с подставным захватом заложников «боевиками», но нарвался на непонимание публики и протесты чиновников — проект не получил признания и вскоре был закрыт. Также Иван продюсировал группу «7Б», но тоже мимо: на альбоме «Инопланетен» не было хитов уровня «Молодых ветров».
Сейчас Шаповалов дает редкие комментарии для СМИ и ведет ютьюб-канал Podnebeses: там несколько десятков видео, где неизвестные артисты поют на родных языках. У роликов меньше пяти тысяч просмотров.
Валерий Полиенко, сонграйтер, автор большинства текстов «200 по встречной»
До «Тату»
Таганрожец Полиенко еще в юности был многогранной личностью: учился во ВГИКе, писал стихи и снимал рекламу. Последнее занятие и свело Валерия с Иваном Шаповаловым и Александром Войтинским, которые позвали его в новый проект писать тексты для песен. Тексты песен вы слышали: «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» — Полиенко написал стихи для обоих суперхитов.
После «Тату»
Валерий был сонграйтером первых двух альбомов «Тату». Параллельно с работой в «Тату» Полиенко вместе с Войтинским занялся продвижением своего земляка по имени Роман Билык: Валерий помог будущему Роме Зверю написать ряд песен — например, «Дожди-пистолеты». Валерий отходил от сотрудничества со «Зверями», но в последнее десятилетие снова сотрудничает с группой и пишет ей тексты. Другие сонграйтерские опыты Полиенко были не такими масштабными: вряд ли вы слышали о проектах «Йожик» и «Лисята».
Также Валерий активно занимается кино: он создал кинокомпанию «Космосфильм», а также спродюсировал фильм-концерт о последнем выступлении «Гражданской обороны» и картину про Пахома «50».
Елена Кипер, сонграйтер, соавтор текстов к «Я сошла с ума» и «Нас не догонят»
До «Тату»
Еще одна сочинительница текстов для группы, Елена Кипер, пришла в «Тату» с телевизионным бэкграундом — до этого она работала репортером на ОРТ и НТВ и вела программу «Впрок». Ради «Тату», впрочем, все телепроекты пришлось бросить: Елена стала сопродюсером альбома и написала в соавторстве с Полиенко «Нас не догонят» и «Я сошла с ума».
После «Тату»
Елена первой покинула творческую команду, поссорившись с Шаповаловым из‑за отчислений за главные хиты группы. В 2003 году Кипер подала в суд на продюсера: все закончилось мировым соглашением и выплатой крупной суммы Елене.
Также Кипер создала группу «Ничья», где запела сама, — внимательный зритель MTV начала 2000-х наверняка помнит песню «Навсегда» с протяжным припевом, где было сложно не услышать характерные интонации Юлии Волковой. Успехов масштаба «Тату» проект, правда, не снискал.
Елена продолжила писать тексты для других артистов — Лолиты, Филиппа Киркорова, Славы и других (получалось не так мощно, как в «Тату»). Продюсировала несколько музыкальных конкурсов. Пробовала снять полнометражный фильм о воссоединении «Тату» (идея не была реализована из‑за повторного распада группы). Сейчас Елена преподает клипмейкинг и селебрити-маркетинг в НИУ ВШЭ и бизнес-школе RMA, продюсирует мероприятия и ролики по заказам госкомпаний и занимается благотворительностью.
С Шаповаловым она, кстати, помирилась.
Александр Войтинский, сооснователь «Тату», автор музыки и аранжировок «200 по встречной»
До «Тату»
Войтинский — один из патриархов российской рекламы. Он приложил руку к эпохальным роликам для банка «Империал» — ими вдохновился Шаповалов и захотел познакомиться с авторами. Знакомство переросло в приятельство, приятельство переросло в совместный проект: максимально краткая история рождения «Тату» звучит примерно так.
После «Тату»
Несмотря на ощутимый вклад в становление «Тату» (музыку к первой песне «Югославия» написал он), главным музыкальным проектом Войтинского стали «Звери». Александр не только помог Роману Билыку по части продюсирования, но и снял значительную часть клипов группы времен их высшего успеха.
В конце 2000-х Войтинский окончательно ушел в кино. Он принял участие в режиссуре первых «Елок», а также снял «Черную молнию», «Джунгли» и «Призрак».
Сергей Галоян, автор музыки и аранжировок к большинству песен «200 по встречной»
До «Тату»
Сергей попал в творческую команду «Тату» в 17 лет — до этого он успел пару лет поработать диджеем и написать пару альбомов танцевальной музыки. Галоян рассылал свой материал по студиям — так его творчество попало в руки к Шаповалову. По словам Сергея, при первой встрече Иван дал ему текст «Я сошла с ума» и попросил написать музыку — что Галоян и сделал. Результат Шаповалову понравился — Галояну поручили писать музыку для нового проекта уже на постоянной основе.
После «Тату»
Галоян вспоминал: еще по ходу работы над «200 по встречной» из коллектива он уходил три раза из‑за того, что Шаповалов «постоянно пытался залезть в башку». Выпуск альбома сопровождался скандалом — в буклете, выполненном в духе материалов уголовного дела, говорилось, что Галоян «был задержан вчера в районе Солнцево: 17-летний этнический армянин и недавний школьник подозревается в причастности к исчезновению членов группы Елены Катиной и Юлии Волковой». Сергей подал в суд на издателя альбома, лейбл Universal, — и выиграл его. Потом Галоян признавался, что из‑за «юмора» в буклете люди стали думать, что он — «какой‑то этнический армянский бандит, похищающий людей».
Галоян покинул команду накануне релиза «200 по встречной», не участвовал в «Поднебесной» и вернулся уже во время записи альбома-дуплета «Люди-инвалиды/Dangerous and Moving» после ухода из проекта Шаповалова — но написал к нему не так много музыки, как к дебютнику.
К третьему альбому «Тату» Галоян написал всего одну песню: Сергей сосредоточился на написании ремиксов (в частности, он переосмыслял треки Кита Флинта, Джастина Тимберлейка и Дженнифер Лопес) и диджейской карьере. В 2008 году Галоян написал музыку к англоязычному альбому Валерии. В 2013 году Сергей написал трек, который должны были спеть и выпустить воссоединившиеся «Тату», — из‑за распада группы он выпущен не был, но можно послушать демку с вокалом Катиной. В 2019 году работал с певицей Холзи над треком «Nightmare», повторяющим мелодию «Я сошла с ума». Сейчас Галоян периодически выпускает песни и выкладывает их у себя в паблике, а также пишет музыку для молодых артистов.