Вокалист Van Halen Дэвид Ли Рот решил уйти из музыки

Фронтмен американской рок-группы Van Halen Дэвид Ли Рот объявил о завершении музыкальной карьеры. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

«Я ухожу на пенсию», — сказал он. Музыкант отметил, что это первый и единственный комментарий на данную тему. 10 октября рокеру исполнится 67 лет.

Рот заявил, что поставит точку в «эре Van Halen» и своей сольной карьере, отыграв последние пять концертов в канун Нового года.

6 октября 2020 года скончался сооснователь группы Эдди Ван Хален. Он ушел из жизни в возрасте 65 лет после продолжительной и тяжелой борьбы с раком. Музыкант пытался излечиться от рака горла на протяжении 20 лет. В сентябре 2020 года от рака скончался другой участник Van Halen — гитарист Марк Стоун.

Дэвид Ли Рот попал в группу в подростковом возрасте. Он сдавал музыкальную аппаратуру Van Halen в аренду, тогда то музыканты и обратили на него внимание, пригласив в коллектив в качестве фронтмена. Они выпустили дебютный альбом Van Halen в 1978 году и привлекли к себе внимание всей страны. В 2014 году пластинка обрела бриллиантовый статус.

Несмотря на успех, Рот покинул группу в августе 1985 и занялся сольном творчеством. Но в 2006 году присоединился к Van Halen в концертном туре по Северной Америке, который стал наиболее успешным и кассовым в истории группы. В 2007 году музыкант окончательно вернулся в коллектив.

Хард-рок-группа Van Halen была основана в Калифорнии братьями Эдвардом и Алексом Ван Хален в 1972 году. Изначально коллектив назывался Mammoth. На рубеже 1970–1980-х группа была одной из самых успешных в рок-музыке. В 2007 году Van Halen включили в Зал славы рок-н-ролла.