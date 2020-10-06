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Умер сооснователь рок-группы Van Halen Эдди Ван Хален

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:34

Умер известный американский музыкант и сооснователь хард-рок-группы Van Halen Эдвард (Эдди) Ван Хален. О смерти артиста сообщил в твиттере его сын Вольф.

Эдди Ван Хален скончался в возрасте 65 лет после «продолжительной и тяжелой» борьбы с раком, подчеркнул Вольф. Музыкант пытался излечиться от рака горла на протяжении 20 лет.

По информации TMZ, Ван Хален умер в госпитале Святого Джона в Санта-Монике в окружении жены Джэни, сына Вольфа и брата Алекса — также участников группы Van Halen.

В конце сентября также от рака скончался другой участник Van Halen — гитарист Марк Стоун. О его смерти стало известно из инстаграма его брата Брэда.

Хард-рок-группа Van Halen была основана в Калифорнии братьями Эдвардом и Алексом Ван Хален в 1972 году. Изначально коллектив назывался Mammoth. На рубеже 1970-1980-х группа была одной из самых успешных в рок-музыке. В 2007 году Van Halen включили в Зал славы рок-н-ролла.

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