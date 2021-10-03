В Бразилии прошли массовые протесты против действующего президента

Тысячи жителей бразильских городов вышли на улицы с протестами против президента страны Жаира Болсонару. Участники акции требуют его импичмента, сообщает «Би-би-си».

Протесты организовали оппозиционные партии и профсоюзы. Они недовольны политикой Болсонару в отношении пандемии коронавируса. Бразилия находится на третьем месте по числу заражений в мире, от последствий ковида умерли более 600 тыс. человек.

Акции прошли более чем в 160 городах. Большинство плакатов и лозунгов, по информации корреспондентов РИА «Новости», касаются жертв пандемии, задержек в закупке вакцин, безработицы, голода и высоких цен на газ и топливо.