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В Бразилии прошли массовые протесты против действующего президента

Виктория Шанина
Сегодня в 12:05

Тысячи жителей бразильских городов вышли на улицы с протестами против президента страны Жаира Болсонару. Участники акции требуют его импичмента, сообщает «Би-би-си».

Протесты организовали оппозиционные партии и профсоюзы. Они недовольны политикой Болсонару в отношении пандемии коронавируса. Бразилия находится на третьем месте по числу заражений в мире, от последствий ковида умерли более 600 тыс. человек.

Акции прошли более чем в 160 городах. Большинство плакатов и лозунгов, по информации корреспондентов РИА «Новости», касаются жертв пандемии, задержек в закупке вакцин, безработицы, голода и высоких цен на газ и топливо.

Ровно через год в Бразилии пройдут выборы. Протестующие высказываются за возвращение к власти экс-президента Луиса Инасио Лулы да Силвы — он лидирует по популярности среди населения.

Субботние демонстрации стали пятой общенациональной акцией протеста левых сил против Болсонару с мая этого года. Президент выступал против карантина, не соблюдал социальную дистанцию и появлялся на публике без средств защиты, в июле Жаир Болсонару заразился коронавирусом.

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