Президент Бразилии заразился коронавирусом. Он выступал против карантина

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Как пишет ТАСС, об этом он сообщил на пресс-конференции.

Болсонару объявил, что чувствует себя хорошо и продолжит исполнять обязанности, общаясь с подчиненными по видеосвязи. До этого у бразильского лидера поднялась температура, магнитно-резонансная томография не выявила проблем с легкими.

Президент не раз критиковал карантинные меры, принятые региональными властями из‑за пандемии коронавируса. Он заявлял, что ограничения приведут к катастрофическим последствиям для экономики страны, массовому разорению и росту безработицы. Болсонару выступал за так называемую «вертикальную изоляцию», то есть изоляцию только для пожилых и тех, кто находится в группе риска. Сам он не соблюдал социальную дистанцию и появлялся на публике без средств защиты.

Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и умерших, уступая лишь США. В стране зарегистрировано 1,6 млн заболевших, более миллиона из них выздоровели, более 65 тыс. умерли.