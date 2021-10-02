Кэри Фукунага рассказал, что снимал «Не время умирать» с незаконченным сценарием

Режиссер новой части бондианы «Не время умирать» Кэри Фукунага снимал картину без готового сценария. Об этом он сам рассказал в интервью изданию Esquire Middle East.

Изначально фильм должен был поставить британский режиссер Дэнни Бойл, однако авторы отказались от его сценария, а на замену ему пришел Фукунага. Работу над новым текстом он начал с нуля и времени было уже значительно меньше.

По словам Кэри Фукунаги, во время производства «Маньяка» для Netflix он уже работал с незавершенным сценарием и пообещал себе никогда больше так не делать. Однако некоторые сцены в «Не время умирать» все-таки пришлось дорабатывать на месте, сценарий дописывать уже после окончания съемок.

«Я продолжал работать над текстом даже на этапе пост-продакшена!», — сказал Фукунага.

Помимо сложностей со сценарием, съемки стартовали без Дэниела Крейга, так как он получил травму. Единственными полностью готовыми сценами были те, которые происходили в офисе «М» — директора МИ-6, которого исполнил Рэйф Файнс. Режиссер отметил, что в этих же эпизодах играли Бен Уишоу и Рори Киннир, и ему очень повезло с этими «великолепными актерами».

«Я придумывал диалоги для определенных сцен, но они были достаточно расплывчатыми, чтобы их и в случае чего можно было применить для разных событий в третьем акте. Это была почти что работа над книгой в духе „выбери свое приключение“. Что‑то вроде: „Если произошло это, и герой должен идти сюда, то надо открыть эту страницу“», — добавил режиссер.

«Не время умирать» — это последний фильм о Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли. Выход картины несколько раз переносили, в итоге датой премьеры в российском прокате стало 7 октября.