перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Экранизация романа Стивена Кинга «Жребий» выйдет на большие экраны в сентябре 2022 года 13:05
«Не время умирать» перенесли в российском прокате на неделю. Фильм выйдет 7 октября 12:23
В России выявили 18 891 новый случай коронавируса 11:42
В результате взрыва газа в жилом доме в Липецкой области погибли три человека 11:24
Завершились съемки третьего сезона «Пацанов» 9:59
МИД России вызвал посла США, чтобы обсудить вмешательство «цифровых гигантов» в выборы в Госдуму 9:24
Студия Warner Bros. перенесла выход спин-оффа «Безумного Макса» о Фуриосе на 2024 год 2:21
Дельфин проведет концерт в клубе Gipsy 11 сентября 1:35
Samsung выпустила ремешки для умных часов из яблочной кожуры 0:58
Джон Литгоу и Джулианна Мур снимутся в триллере «Острее». Его выпустит Apple TV+ 0:00
В Швеции пара собиралась назвать сына Владимиром Путиным. Но им не разрешили Вчера в 23:03
Amazon предложил 750 тыс. сотрудников оплатить за них обучение по программам бакалавриата Вчера в 22:59
Lucas Figueiredo/Wikimedia Commons
Глава федерации футбола Бразилии передал зоозащите тонну корма для смягчения наказания за харассмент Вчера в 22:29
Вице-премьер Крыма: на западе полуострова построят новый курортный город Вчера в 22:03
Mastodon анонсировали новый альбом «Hushed and Grim» и поделились первым синглом с него Вчера в 21:39
«Макдоналдс» выпустит набор Sad Meal от Томми Кэша Вчера в 21:25
На аукцион выставят 13 автомобилей из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Вчера в 20:57
«Рейдерский захват»: как основатели «КриоРус» делят капсулы с замороженными телами Вчера в 20:44
Отмена Московского марафона, переиздание «Black Album» Metallica и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
The Aubreys выпустили новый трек. Группу основал Финн Вольфхард из «Очень странных дел» Вчера в 20:34
Отключить рекламу

«Не время умирать» перенесли в российском прокате на неделю. Фильм выйдет 7 октября

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:23

Российскую премьеру «Не время умирать» перенесли на неделю. Теперь 25-й фильм о Джеймсе Бонде выйдет 7 октября вместо ранее заявленного 30 сентября. Дата изменилась на сайте российского подразделения Universal.

Ранее на 30 сентября перенесли «Венома-2». Решение перенести бондиану, вероятно, приняли для того, чтобы не было конкуренции между двумя блокбастерами.

Также на неделю переехала премьера мультфильма «Семейка Аддамс: Горящий тур». Он выйдет 14 октября.

Новая лента расскажет о том, как Бонд оставляет оперативную службу и перебирается на Ямайку. Однако ЦРУ вскоре понадобится помощь агента 007. Миссия по спасению похищенного ученого обернется тем, что в ловушке окажется сам Бонд.

В фильме снялись помимо Крейга Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Кристоф Вальц, Билли Магнуссен, Лашана Линч, Джеффри Райт и другие. Трейлер картины можно посмотреть здесь.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить