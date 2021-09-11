«Не время умирать» перенесли в российском прокате на неделю. Фильм выйдет 7 октября

Российскую премьеру «Не время умирать» перенесли на неделю. Теперь 25-й фильм о Джеймсе Бонде выйдет 7 октября вместо ранее заявленного 30 сентября. Дата изменилась на сайте российского подразделения Universal.

Ранее на 30 сентября перенесли «Венома-2». Решение перенести бондиану, вероятно, приняли для того, чтобы не было конкуренции между двумя блокбастерами.

Также на неделю переехала премьера мультфильма «Семейка Аддамс: Горящий тур». Он выйдет 14 октября.

Новая лента расскажет о том, как Бонд оставляет оперативную службу и перебирается на Ямайку. Однако ЦРУ вскоре понадобится помощь агента 007. Миссия по спасению похищенного ученого обернется тем, что в ловушке окажется сам Бонд.

В фильме снялись помимо Крейга Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Кристоф Вальц, Билли Магнуссен, Лашана Линч, Джеффри Райт и другие. Трейлер картины можно посмотреть здесь.