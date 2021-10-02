Московская компания разработала технологию домофонов с биометрией, которые вызывают лифт

Компания «Московское электрооборудование и лифты» (МЭЛ) представило домофоны с распознаванием лиц. Об этом пишет «Москвич Mag».

Новые устройства работают при помощи искусственного интеллекта. Они умеют выявлять жильцов дома и вызывать для них лифты.

Главная задумка технологии в том, чтобы сократить время ожидания лифта, отмечают представители МЭЛ. Когда человек открывает дверь подъезда, лифт уже едет вниз.

Ранее в Москве запустилось производство умных лифтов, которыми можно будет управлять с телефона. Технологию разработал Щербинский лифтостроительный завод.

Система бесконтактного управления позволит вызвать кабину заранее, а нажимать на кнопки не понадобится. Более того, мобильное приложение можно будет использовать и на других объектах пропускной системы жилого комплекса, например, для въездных ворот. Вместо нескольких ключей и пропускных карт понадобится только смартфон с приложением.