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В Москве начали производство умных лифтов. Ими можно будет управлять с телефона

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:11

Щербинский лифтостроительный завод начал производить умные лифты, которыми можно управлять с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что умные лифты оснащены специальным контроллером, который принимает сигнал из мобильного приложения. Система бесконтактного управления позволит вызвать кабину заранее, а нажимать на кнопки не понадобится.

«Пользоваться таким лифтом легко: на смартфон нужно скачать приложение SmartAirkey и указать в нем нужный этаж и расстояние от пользователя до подъемника, при котором система автоматически пошлет сигнал вызова. Контроллер распознает потенциального пассажира с помощью сети блютус», — сказано на сайте.

Контроллер также можно установить на других объектах пропускной системы жилого комплекса, например для въездных ворот. Таким образом, вместо нескольких ключей и пропускных карт понадобится только смартфон с приложением SmartAirkey.

Новую модель уже опробовали в одном из многоэтажных домов столицы. «Завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой», — сказал Ефимов.

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