В Великобритании привлекут 200 военных для доставки бензина на АЗС. В стране топливный кризис

Британские власти привлекут 200 военных для доставки бензина на АЗС на фоне резкого дефицита топлива. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным Минобороны Великобритании, военные начнут доставлять бензин с 4 октября. В стране также разрешили работать 300 иностранным топливозаправщикам до конца марта и выдали 4700 водителям грузовых перевозок временные визы до 28 февраля 2022 года.

В результате топливного кризиса на АЗС образовались длинные очереди из автомобилей. Причиной стала нехватка водителей бензовоза. Власти отмечают, что на нефтеперерабатывающих заводах топлива предостаточно.

Глава Ассоциации продавцов топлива Брайан Маддерсон предупредил, что в стране вырастут цены на топливо, но из‑за «глобальных факторов», а не из‑за спекуляции.

Ранее в Великобритании водитель нападающего клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прождал семь часов, чтобы заправить новый Bentley футболиста.