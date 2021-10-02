перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 25 219 новых случаев коронавируса 11:36
В Великобритании привлекут 200 военных для доставки бензина на АЗС. В стране топливный кризис 11:25
Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл сыграют в новой экранизации книги Стивена Кинга 10:30
В сети появился первый трейлер документального фильма о Джастине Бибере 9:12
Центральное Телевидение/YouTube
В Черногории задержали экс-владельца Черкизовского рынка 8:40
Восьмилетняя бразильянка может стать самым юным астрономом в мире, открывшим астероид 2:58
В Швейцарии создали самую мощную зарядную станцию. Она заряжает любой электромобиль за 15 минут 2:03
Почти вся Абхазия осталась без электричества из‑за аварии на высоковольтной линии 1:15
Пермским студентам, которым профессор читал лекцию во время стрельбы, заменили преподавателя 0:43
officiallykratos/Instagram
God of War признали лучшей видеоигрой всех времен по версии IGN и Hulu Вчера в 23:40
Минюст внес издание «Журналист — иностранный агент»* в список СМИ-иноагентов Вчера в 23:19
Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из‑за большого наплыва зрителей «Игры в кальмара» Вчера в 22:52
J.Cole и Wale выпустили совместный трек «Poke It Out» Вчера в 22:33
У фильма «Жестокие игры» появится ремейк. Сериал выйдет на IMDb TV Вчера в 22:23
Олег Тиньков признал вину в налоговом правонарушении. Он выплатит США больше 500 млн долларов Вчера в 22:06
Создатели «Майора Грома» снимут сериал по комиксу «Красная Фурия» Вчера в 21:41
Вышел трейлер драмы «Волк», в которой Лили-Роуз Депп и Джордж МакКей превращаются в хищных животных Вчера в 21:00
Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы» Вчера в 20:52
Жителям Швейцарии будут платить по 46 евро за привлечение других людей к вакцинации Вчера в 20:49
Запрет вылова китов и дельфинов, пропажа «Доширака» из магазинов и другие новости дня
Вчера в 20:38 дайджест
Отключить рекламу

В Великобритании привлекут 200 военных для доставки бензина на АЗС. В стране топливный кризис

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:25

Британские власти привлекут 200 военных для доставки бензина на АЗС на фоне резкого дефицита топлива. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным Минобороны Великобритании, военные начнут доставлять бензин с 4 октября. В стране также разрешили работать 300 иностранным топливозаправщикам до конца марта и выдали 4700 водителям грузовых перевозок временные визы до 28 февраля 2022 года.

В результате топливного кризиса на АЗС образовались длинные очереди из автомобилей. Причиной стала нехватка водителей бензовоза. Власти отмечают, что на нефтеперерабатывающих заводах топлива предостаточно.

Глава Ассоциации продавцов топлива Брайан Маддерсон предупредил, что в стране вырастут цены на топливо, но из‑за «глобальных факторов», а не из‑за спекуляции.

Ранее в Великобритании водитель нападающего клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прождал семь часов, чтобы заправить новый Bentley футболиста.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Манчестер Юнайтед
Люди
Криштиану Роналду
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить