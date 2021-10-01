Водитель Роналду ждал 7 часов, чтобы заправить его Bentley. Все из‑за топливного кризиса в Британии

Водитель нападающего клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прождал семь часов, чтобы заправить новый Bentley футболиста. В итоге он уехал ни с чем, пишет The Sun.

Когда водитель прибыл на заправку, ему заявили, что бензина нет в наличии. Он решил подождать, а компанию ему составил один из телохранителей Криштиану, приехавший на Range Rover. Мужчины сидели с 2 часов дня до 9 вечера, но топливо так и не появилось.