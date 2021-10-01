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Водитель Роналду ждал 7 часов, чтобы заправить его Bentley. Все из‑за топливного кризиса в Британии

Виктория Шанина
Сегодня в 16:10

Водитель нападающего клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прождал семь часов, чтобы заправить новый Bentley футболиста. В итоге он уехал ни с чем, пишет The Sun.

Когда водитель прибыл на заправку, ему заявили, что бензина нет в наличии. Он решил подождать, а компанию ему составил один из телохранителей Криштиану, приехавший на Range Rover. Мужчины сидели с 2 часов дня до 9 вечера, но топливо так и не появилось.

По информации The Sun, суперкар Bentley Flying Spur стоял на заправочной станции около небольшого города Уилмслоу графства Чешир. Самого Роналду, отмечает издание, там не было.

«Даже со своими огромными деньгами Роналду оказался в той же лодке, что и мы все. Если кризис продолжится, он так же, как и остальные, не сможет выехать из дома», — отметил источник издания.

Масштабный топливный кризис в Британии начался из‑за нехватки водителей, доставляющих топливо на АЗС. При этом, отмечает правительство, на нефтеперерабатывающих заводах его предостаточно. Власти готовы подключить к перевозке бензина 75 военнослужащих.

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