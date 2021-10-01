Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы». Об этом сообщается на сайте Фонда Казимира Пулански.

В заявлении отмечается, что премия присуждается политику «в знак признания его выдающихся усилий по продвижению демократических ценностей в России».

Церемония награждения пройдет 5 октября в Варшаве. Вместо Навального, который сейчас отбывает срок в тюрьме, награду получат его соратники Владимир Милов и Леонид Волков. Ее вручит бывший президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес.

«Рыцарь свободы» присуждается с 2005 года людям, которые «внесли значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире». В 2016 году ее получил Михаил Ходорковский.