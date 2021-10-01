Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney

Актриса Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с киностудией Disney, возникший на фоне выхода фильма «Черная Вдова». Об этом сообщает BBC News.

Детали сделки не разглашаются. «Я очень рад, что мы смогли прийти к обоюдному соглашению со Скарлетт Йоханссон относительно „Черной Вдовы“. Мы ценим ее вклад в кинематографическую вселенную Marvel и с нетерпением ждем совместной работы над несколькими предстоящими проектами», — заявил директор по контенту Disney Алан Бергман.

Ранее Йоханссон подала в суд на Disney из‑за того, что фильм «Черная Вдова», где актриса играет главную роль, вышел на стриминговых платформах одновременно с премьерой в кинотеатрах. Обычно разница между запусками составляет 90 дней.

Актриса говорила, что такой релиз нарушает ее трудовой контракт и серьезно сказывается на гонораре. За свое участие в фильмах Йоханссон получает сумму, зависящую от объема кассовых сборов, а не фиксированный гонорар. В рабочем договоре актрисы было указано, что «Черную Вдову» ждет эксклюзивный релиз в кинотеатрах.