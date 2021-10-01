В России вновь зафиксировали максимальную смертность от ковида. За сутки умерли 887 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 24 522 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 634 заражения больше, чем вчера.

В Москве суточная заболеваемость снизилась с 3998 до 3993 пациентов. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская область, Пермский край и Ростовская область.