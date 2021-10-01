В России вновь зафиксировали максимальную смертность от ковида. За сутки умерли 887 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 24 522 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 634 заражения больше, чем вчера.
В Москве суточная заболеваемость снизилась с 3998 до 3993 пациентов. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская область, Пермский край и Ростовская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 535 548. Количество умерших за сутки рекордное с начала пандемии — 887 (максимальные значения фиксируются четвертый день подряд), за весь период скончались 208 142 человека. Выздоровели за сутки 19 955 пациентов, за все время — 6 692 722.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 233,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (43 млн), на втором — Индия (33,7 млн), на третьем — Бразилия (21,3 млн), на четвертом — Великобритания (7,7 млн).