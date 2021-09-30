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ЕСПЧ запретил депортировать из России правозащитницу Валентину Чупик

Дарья Мельникова
Вчера в 23:11

Европейский суд по правам человека запретил депортировать главу организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентину Чупик из России в Узбекистан. Об этом сообщила адвокат Дарья Тренина в фейсбуке.

По ее словам, ЕСПЧ применил Правило № 39 в деле правозащитницы до 17 октября. Оно предполагает наложение временных мер и чаще всего применяется в делах о высылке или экстрадиции.

«Конкретного документа — решения о высылке Чупик — пока что нет. Но мы знаем, что оно автоматически появляется после уведомления о запрете въезда», — рассказала Тренина «Новой газете».

Она отметила, что ЕСПЧ обратился с вопросами к правительству России для решения ситуации. «Правительство должно ответить до 17 октября: есть ли решение о высылке или же оно планируется. После этого ЕСПЧ либо продлевает правило № 29, либо нет — в зависимости от ситуации», — добавила адвокат.

25 сентября Чупик задержали в аэропорту Шереметьево и изъяли документы. Сотрудники ФСБ вручили ей уведомление о лишении статуса беженца и запретили въезд в Россию до 2051 года. Правозащитница считает, что ее собираются депортировать незаконно — «за критику системной коррупции в МВД». Она отметила, что не перестанет помогать мигрантам, «если останется жива».

Чупик в течение многих лет бесплатно оказывала юридическую помощь трудящимся-мигрантам, работающим на территории России.

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