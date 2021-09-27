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Facebook приостановил работу над проектом Instagram Kids из‑за расследования WSJ

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:12

Компания Facebook приостановила работу над приложением Instagram Kids — версией Instagram для детей — после расследования издания The Wall Street Journal. Об этом сообщил глава соцсети Адам Моссери.

Моссери признал, что публикация WSJ «вскрыла множество вопросов» и подтолкнула разработчиков подумать о новых функциях в Instagram Kids. В частности, компания изучает, каким образом можно напоминать юным пользователям, что им «пора отдохнуть от приложения».

В твиттере он добавил, что WSJ неверно истолковали замысел проекта. Instagram Kids должен предназначаться для подростков 10–12 лет, а не детей. «Информация о проекте утекла раньше, чем даже мы узнали, каким он будет», — подчеркнул Моссери.

«Люди боятся худшего, и на тот момент у нас не было ответов. Недавние репортажи WSJ вызвали еще большее беспокойство. Очевидно, что нам нужно больше времени на это», — заявил глава Instagram.

Создатели приложения намерены пообщаться с родителями, экспертами, политиками и регулирующими органами, «выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и важность этого проекта для подростков в интернете сегодня».

Моссери считает, что приложение в действительности помогло бы защитить детей от взрослого контента. «Мы твердо верим, что родителям лучше иметь возможность предоставить своим детям доступ к версии Instagram, предназначенной для них», — сказал он.

Глава Instagram добавил, что конкурирующие компании — YouTube и TikTok — уже создали версии своих приложений для аудитории младше 13 лет. В них родители могут контролировать время, проведенное в соцсетях, круг общения и не беспокоиться при этом о рекламе и неподходящем для детей контенте.

Ранее The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором утверждалось, что Facebook проводил исследования влияния соцсетей на подростков. Они показали, что Instagram вредит психическому здоровью детей, в особенности девочек — для них приложение становится инструментом «социального сравнения» и серьезно влияет на самооценку.

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