Граймс объединилась с TikTok-звездой Ashnikko в новом клипе «Cry»

Американская модель и певица Ashnikko, популярная в TikTok, выпустила новый сингл «Cry», записанный вместе с Граймс.

Анимационное видео для трека снял режиссер Майк Андерсон. В нем CGI-модели Ashnikko и Grimes перемещаются сквозь время и пространство, а главная героиня мутирует в демонессу-альтер-эго, которая преследует свою жертву.