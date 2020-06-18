Граймс объединилась с TikTok-звездой Ashnikko в новом клипе «Cry»

Американская модель и певица Ashnikko, популярная в TikTok, выпустила новый сингл «Cry», записанный вместе с Граймс.
Анимационное видео для трека снял режиссер Майк Андерсон. В нем CGI-модели Ashnikko и Grimes перемещаются сквозь время и пространство, а главная героиня мутирует в демонессу-альтер-эго, которая преследует свою жертву.
21 февраля свет, наконец, увидел долгожданный альбом Граймс «Miss Anthropocene» (поклонники ждали его пять лет!), а скоро сама она появится в роли певицы Лиззи Уиззи в амбициозной видеоигре Cyberpunk 2077 от создателей «Ведьмака».