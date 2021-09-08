Собянин предложил запретить езду на мотоциклах и авто без глушителя в ночное время

Сергей Собянин внес в Мосгордуму поправки к городскому и федеральному законодательству, которые усиливают ответственность за нарушение тишины в ночное время. Об этом говорится в блоге градоначальника.
Поправки предполагают:
- Запрет на езду в Москве на машинах и мотоциклах с модифицированными глушителями, если они нарушают тишину ночью.
- Десятикратное повышение штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами — с 500 до 5000 рублей.
- Если мощность авто больше 200 лошадиных сил, то штраф еще выше — по 250 рублей сверху за каждые 10 лошадиных сил.
- Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 лошадиных сил, для грузовиков — с 250.
- Фиксировать нарушение тишины предлагается автоматически — с помощью камер, оборудованных шумомерами.
- Автомобили и мотоциклы с модифицированными глушителями помещать на спецстоянку, пока глушитель не вернут в штатный режим.
Чтобы поправки вступили в силу в Москве, их должны принять депутаты городской думы, а для всероссийского охвата потребуется одобрение федеральных парламентариев.
Собянин отметил, что проблема шума от авто и мотоциклов знакома жителям многих районов Москвы. «Отдельные отмороженные автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец», — заявил он.