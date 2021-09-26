«Это как пожертвовать королевой ради пешки»: Дуров объяснил блокировку контента о выборах в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров написал пост о «необычных действиях при модерации контента» во время прошедших выборов. Он заявил, что под угрозой блокировки мог оказаться сам мессенджер.
Telegram «дает своим пользователям больше свободы слова, чем любое другое популярное мобильное приложение», однако «не существует изолированно», отметил предприниматель. По словам Дурова, работа мессенджера зависит от политики и решений других компаний, в том числе, Apple и Google.
«Последние особенно важны, потому что Telegram, как и все мобильные приложения, должен следовать правилам, установленным Apple и Google, чтобы оставаться доступным для пользователей iOS и Android», — написал он.
В пример Павел Дуров привел блокировку в App Store и Play Market приложения «Умного голосования», который «предлагал тактические советы по голосованию, побуждая большинство пользователей голосовать за коммунистическую партию на выборах в российский парламент в минувшие выходные. Руководству Telegram пришлось следовать политике компаний и удалить бот проекта, чтобы под угрозой блокировки не оказался сам мессенджер.
«Минувшие выходные были неподходящим моментом для начала войны», — заявил Павел Дуров, отметив, что без поддержки Apple и Google любая борьба с местными регуляторами «будет проиграна еще до того, как начнется». В случае удаления Telegram из онлайн-магазинов пользователи не смогут получать обновления и обходить местные запреты, а сайт мессенджера заблокируют операторы связи.
«Пойти на блокировку Telegram для всех россиян, чтобы дать политической партии дополнительные день-два на агитацию после того, как выборы уже начались, это как пожертвовать королевой ради пешки в шахматах без ясного пути к победе», — продолжил основатель мессенджера.
Дуров добавил, что для него интересы миллионов пользователей важнее любой политической силы, даже если придется «принять критику политиков как из правящих партий, так и их оппозиции». Он напомнил, что Telegram уже показывал готовность отстаивать свободу слова и вступать в конфликт с властями, а также противостоял блокировкам.
«К сожалению, ни одно мобильное приложение не может обеспечить полную свободу от любых ограничений. Однако Telegram может и будет предоставлять максимально возможный диапазон для публичного обсуждения. Наша миссия — предоставить вам лучшее в мире приложение для обмена сообщениями, в том числе сделать больше, чем другие, для защиты ваших свобод. Мы продолжим продвигать эту миссию, ограничиваясь только пределами теоретически выполнимого», — заключил Павел Дуров.