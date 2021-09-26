«Это как пожертвовать королевой ради пешки»: Дуров объяснил блокировку контента о выборах в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров написал пост о «необычных действиях при модерации контента» во время прошедших выборов. Он заявил, что под угрозой блокировки мог оказаться сам мессенджер.

Telegram «дает своим пользователям больше свободы слова, чем любое другое популярное мобильное приложение», однако «не существует изолированно», отметил предприниматель. По словам Дурова, работа мессенджера зависит от политики и решений других компаний, в том числе, Apple и Google.

«Последние особенно важны, потому что Telegram, как и все мобильные приложения, должен следовать правилам, установленным Apple и Google, чтобы оставаться доступным для пользователей iOS и Android», — написал он.

В пример Павел Дуров привел блокировку в App Store и Play Market приложения «Умного голосования», который «предлагал тактические советы по голосованию, побуждая большинство пользователей голосовать за коммунистическую партию на выборах в российский парламент в минувшие выходные. Руководству Telegram пришлось следовать политике компаний и удалить бот проекта, чтобы под угрозой блокировки не оказался сам мессенджер.