Путин выступил за госзаказ в СМИ. Он считает, это лучше отражает реальное положение дел в стране

Владимир Путин заявил, что в СМИ должны быть материалы, публикуемые по заказу государства. Свое мнение он высказал на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму.

«Нужно больше информации о реальной жизни страны, не какие‑то там ковыряния в грязном белье каких‑то там элит, а именно больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов», — сказал президент, слова которого передает ТАСС.

По словам Путина, госзаказ «точно по-современному нужно и можно обеспечить».

В Госдуму восьмого созыва прошли «Единая Россия» с конституционным большинством, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди» и еще по одному представителю от трех партий.