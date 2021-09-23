Мама героини мема «Озадаченная Хлоя» продаст его в виде NFT

Она отметила, что планирует потратить вырученные от продажи деньги на оплату образования своих дочерей. А вот Хлоя, по ее словам, хотела бы купить лошадь или построить Диснейленд.

«Это классная возможность, особенно если есть фанаты Хлои, которым нравится этот мем: они смогут стать его обладателями. Даже Хлоя сказала „это очень круто“ — типичная фраза 10-летнего ребенка», — поделилась Клем.

Мама героини мема «Озадаченная Хлоя» Кэтти Клем продаст его на аукционе в виде NFT. Стартовая цена изображения составляет пять Ethereum, что примерно равно 1,1 млн рублей, сообщает Би-би-си.

Видео с Хлоей, которое обрело широкую популярность в интернете, было снято в 2013 году, когда ей было два года. Сейчас девочке уже десять лет.

Ролик посвящен реакции старшей сестры Лили на поездку в Диснейленд. Она заплакала от радости, а маленькая Хлоя сидела с озадаченным выражением лица и не понимала, почему все так радуются. Ее эмоции настолько запомнились пользователям сети, что из этого сделали мем. А Buzzfeed даже прозвал девочку «покровительницей Tumblr» и «богиней интернета».

В начале мая герой мема «Очень накуренный парень» раскрыл свою личность спустя почти десятилетие славы в интернете. Он заявил, что вирусная картинка в скором времени также будет выпущена в виде невзаимозаменямого токена.

Зои Рот, более известная как героиня мема «Девочка-катастрофа», продала копию фотографии как NFT за 180 эфиров. На момент заключения сделки они равнялись почти 500 тыс. долларов.

А ролик под названием «Чарли опять укусил меня за палец!» ушел с молотка за 760 тыс. долларов. После продажи авторы ролика удалили его со своего ютьюб-канала.