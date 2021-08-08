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Минцифры предложило собирать биометрические данные у водителей такси и каршеринга

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:59

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законопроект, в котором предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В числе случаев осуществления сбора и обработки биометрических данных, используемых для идентификации и аутентификации, указаны:


  • идентификация водителей легкового такси;
  • идентификация водителей «транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)»;
  • проход на территорию организаций, организаций финансового рынка с помощью системы контроля и управления доступом;
  • участие в собрании участников гражданско-правового сообщества.

Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы планирует ввести на городских порталах биометрическую идентификацию пользователей.

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