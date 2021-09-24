TMZ: Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в «Звездном пути», полетит в космос на корабле Безоса

Канадский актер Уильям Шетнер, которому в марте исполнилось 90 лет, отправится в космос на корабле компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Полет запланирован на октябрь, пишет таблоид TMZ со ссылкой на источники.

Шетнер войдет в состав второго экипажа на борту корабля New Shepard и пробудет в космосе 15 лет. Имена остальных членов экипажа и ответ на вопрос о том, планирует ли Шетнер надевать костюм знаменитого капитана Кирка, оставили в секрете.