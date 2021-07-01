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Вместе с Джеффом Безосом в космос отправится 82-летняя женщина

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:02

82-летняя американка Уэлли Фанк отправится в космос вместе с миллиардером Джеффом Безосом и станет самым пожилым человеком, который когда‑либо был астронавтом. Об этом сообщил ТАСС.

Фанк — знаменитая летчица, известная как первая женщина-инспектор Федерального авиационного управления США и первая женщина-следователь в области авиационной безопасности американского Национального совета по безопасности на транспорте.

Она проходила предполетную подготовку для космонавтов еще в 1960-е годы — тогда Фанк оказалась самой молодой выпускницей космической программы для женщин. Она прошла все необходимые психологические и физиологические тесты, но в полет так и не отправилась.

«Исполняя цель всей жизни — стать астронавтом, Уэлли Фанк отправится в космос 20 июля в качестве почетного гостя на корабле New Shepard, который впервые полетит туда с людьми на борту», — сообщили в пресс-службе компании Blue Origin (ей принадлежит New Shepard).

Фанк полетит в космос 20 июля вместе с тремя людьми. Помимо Безоса, в экспедиции примут участие его брат Марк и еще один человек — победитель аукциона, имя которого пока не называется. Последний заплатил за участие в полете 28 млн долларов.

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