Билли Айлиш вышла на Met Gala в платье Oscar de la Renta при условии, что бренд откажется от меха

Билли Айлиш согласилась выйти на бал Института костюма Met Gala в платье от американского модного бренда Oscar de la Renta при условии, что компания полностью откажется от использования меха животных в производстве. Об этом пишет Dazed.

Условие, при котором Айлиш согласилась появиться на ковровой дорожке 13 сентября в Нью-Йорке, Oscar de la Renta начал выполнять еще месяц назад, объявив 3 августа об отказе от меховых изделий в своих коллекциях.

Генеральный директор бренда Алекс Болен говорил, что сначала был против отказа от меха, но позже осознал необходимость «окружить себя людьми с разными точками зрения», а условие Айлиш склонило его к окончательному решению. Oscar de la Renta уже не показывает на подиуме одежду из натурального меха, а из продажи ее уберут в октябре 2021 года.

«Я очень рада, что вся команда Oscar de la Renta услышала меня и внесла изменения, благотворно влияющие на животных и окружающую среду. Для меня большая честь быть катализатором этого процесса. Я призываю всех дизайнеров сделать то же самое», — написала Айлиш в инстаграме.

На Met Gala Айлиш пришла в персиковом платье, олицетвореняя эпоху старого Голливуда в образе Мэрилин Монро.