перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Билли Айлиш вышла на Met Gala в платье Oscar de la Renta при условии, что бренд откажется от меха 13:35
Вышел трейлер фильма «Чемпион мира» с Хабенским в роли гроссмейстера Виктора Корчного 13:25
Женщину, которая привезла гроб к администрации Балашихи, вызвали на допрос. СК начал проверку 12:45
Россия остановила проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну 12:13
В России выявили 18 841 новый случай коронавируса 11:30
Wikimedia Commons
Ученые решили воскресить мамонтов и заселить ими Сибирь. Все для борьбы с глобальным потеплением 11:11
У комедии «Близнецы» со Шварценеггером и ДеВито появится сиквел — «Тройняшки» 11:08
Данные абонентов оператора «Вымпелком» утекли в сеть 10:26
КНДР провела испытания двух баллистических ракет 10:07
Variety: «Дюна» получит продолжение, даже если провалится в прокате 9:14
Netflix/YouTube
Netflix опубликовал трейлер сериала «Уборщица» с Маргарет Куолли в главной роли 2:49
Бритни Спирс удалила страницу в инстаграме, чтобы отметить помолвку. Ее поклонники обеспокоены 2:05
В сети появились кадры из «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером 1:09
ЕСПЧ присудил россиянке почти 13 тыс. евро по делу о порномести Вчера в 23:56
Xiaomi откажется от блокировки смартфонов в странах с запретом на экспорт устройств Вчера в 22:54
Вайнона Райдер сыграет главную роль в мистическом триллере «Корова» Вчера в 22:54
Самоизоляция Путина, итальянский орден Урганта и другие новости дня
Вчера в 21:54 дайджест
Финляндия возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 октября Вчера в 21:51
Lego и Netflix выпустили совместный набор конструктора на основе шоу «Queer Eye» Вчера в 21:45
На Фарерских островах охотники убили почти 1500 дельфинов Вчера в 21:07
Отключить рекламу

Билли Айлиш вышла на Met Gala в платье Oscar de la Renta при условии, что бренд откажется от меха

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:35

Билли Айлиш согласилась выйти на бал Института костюма Met Gala в платье от американского модного бренда Oscar de la Renta при условии, что компания полностью откажется от использования меха животных в производстве. Об этом пишет Dazed.

Условие, при котором Айлиш согласилась появиться на ковровой дорожке 13 сентября в Нью-Йорке, Oscar de la Renta начал выполнять еще месяц назад, объявив 3 августа об отказе от меховых изделий в своих коллекциях.

Генеральный директор бренда Алекс Болен говорил, что сначала был против отказа от меха, но позже осознал необходимость «окружить себя людьми с разными точками зрения», а условие Айлиш склонило его к окончательному решению. Oscar de la Renta уже не показывает на подиуме одежду из натурального меха, а из продажи ее уберут в октябре 2021 года.

«Я очень рада, что вся команда Oscar de la Renta услышала меня и внесла изменения, благотворно влияющие на животных и окружающую среду. Для меня большая честь быть катализатором этого процесса. Я призываю всех дизайнеров сделать то же самое», — написала Айлиш в инстаграме.

На Met Gala Айлиш пришла в персиковом платье, олицетвореняя эпоху старого Голливуда в образе Мэрилин Монро.

Подробности по теме
Билли Айлиш в образе Монро, Ким Кардашьян в тотал-блэке и другие эффектные образы Met Gala
Билли Айлиш в образе Монро, Ким Кардашьян в тотал-блэке и другие эффектные образы Met Gala
События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Билли Айлиш
Алекс Болен
Мэрилин Монро
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить