Питерская синти-поп-группа «Электрофорез» выпустила третий альбом

Дуэт «Электрофорез» выпустил новый альбом «505». В нем музыканты из Петербурга совместили синти-поп и народные напевы, а также пообещали снять клипы к некоторым песням.
По словам вокалиста группы Ивана Курочкина, это первый «настоящий альбом, а не сборник треков». Больше всего музыкант гордится инструментальным проигрышем в треке «Я не могу ничего с тобою сделать», аккордовыми заменами в «Non!» и мелодией гитары в «Фариде». В альбоме из 13 треков также появился фит с группой Molchat Doma.
«Электрофорез» заявили, что группа не против политического искусства, а потому добавили в треки ряд социальных заявлений. Пластинка получилась довольно тревожной и мрачной, но без «ярко выраженной текстоцентричности».
«В отличие от предыдущих релизов, здесь мало последовательностей и мелодий в натуральных миноре и мажоре, постоянное использование ладов народной музыки, много ориентальных мотивов, ну и гармонический минор, конечно же», — рассказывает Курочкин в интервью «Медузе».
Предыдущий релиз «Электрофореза» состоялся в феврале 2019 года – группа выпустила сингл «Алкоголь мой враг». Он собрал много положительных отзывов, а в конце марта стал названием для тура дуэта по России.