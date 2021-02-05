Питерская синти-поп-группа «Электрофорез» выпустила третий альбом

Дуэт «Электрофорез» выпустил новый альбом «505». В нем музыканты из Петербурга совместили синти-поп и народные напевы, а также пообещали снять клипы к некоторым песням.

По словам вокалиста группы Ивана Курочкина, это первый «настоящий альбом, а не сборник треков». Больше всего музыкант гордится инструментальным проигрышем в треке «Я не могу ничего с тобою сделать», аккордовыми заменами в «Non!» и мелодией гитары в «Фариде». В альбоме из 13 треков также появился фит с группой Molchat Doma.