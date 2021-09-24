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В «Экспоцентре» открылась Московская международная книжная ярмарка

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:12

24 сентября в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной открылась 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Она продлится до 27 сентября включительно.

Директор ярмарки Андрей Гельмиза сказал корреспонденту ТАСС, что с момента открытия организаторы успели продать много билетов. На ярмарке пройдет более 300 мероприятий, программу которых можно посмотреть на сайте.

Всего на ММКЯ восемь площадок, на которых представлены более 200 издательств. «Большие издатели, малые издатели, художественная литература, нон-фикшен, дети», — перечислил участников ярмарки Гельмиза.

В день открытия Дина Рубина презентует свое полное собраний сочинений, поэт и музыкант Алексей Паперный прочитает отрывки из своего сборника абсурдистских пьес и споет несколько песен, а Алексей Иванов расскажет об экранизации своего романа «Общага-на-крови».

Программа современной литературы ММКЯ предусматривает более 100 мероприятий: презентации новинок, открытые дискуссии и мастер-классы. Писателей-новичков научат искать издателя, делать привлекательную обложку и заниматься соцсетями.

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