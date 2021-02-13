Все обсуждают выступление Фиби Бриджерс на SNL: инди-звезда разбила гитару на сцене и словила много хейта в социальных сетях. «Афиша Daily» вспоминает других артистов, которые крушили инструменты на концертах.

Фиби Бриджерс

Главный рок-инфоповод последней недели: Фиби Бриджерс сходила на SNL, чтобы исполнить песню «I Know The End» — вещь в целом негромкую и не то чтобы располагающую к дестрою. Но к концу выступления Фиби разошлась и в финале стала бить инструментом об сцену. Удивительно, но рокстаровский перфоманс Бриджерс вызвал смешанную реакцию в социальных сетях. Одни сетовали: мол, негоже в главном шоу страны крушить инструмент — несолидно! Другим показалось, что получилось не очень эффектно: гитара оказалась крепкой и несокрушимой — расколотить ее на щепки у Фиби не вышло. Третьи посчитали, что бить гитару — расточительство: она же стоит денег! Особенно отличился Дэвид Кросби из группы The Byrds: он назвал выступление Фиби «жалким». Тем не менее, у Бриджерс нашлись и звездные защитники: например, Дейв Грол, который поддержал перфоманс Фиби и сравнил его с ранними годами Nirvana. The Who

Британские рок-классики — пионеры гитарокрушения на сцене. Первый раз это произошло случайно: гитарист группы Пит Тауншенд во время выступления задел гитарой низкий потолок площадки и сломал гриф. «Я поскреб своим воющим рикенбекером вверх и вниз по микрофонной стойке, затем дернул специальный переключатель, которым я недавно снабдил гитару: она начинала бормотать и расстреливать передний ряд аудитории звуковыми пулями. Я яростно подбросил гитару в воздух и ощутил страшную дрожь. — говорил Тауншенд. — Это был звук, переходящий от рева к гремящему рычанию. Я посмотрел вверх и увидел, что гитара пробила отверстие в низком потолке. Я принимаю следующее решение: вытаскиваю ее из дыры и в безумном исступлении ударяю ей о потолок снова и снова. То, что было аккуратным отверстием, стало хаосом из обломков». Получилось эффектно: фанатам понравилось, и музыканты стали ломать инструменты на сцене уже намеренно — только за один 1967 год The Who сломали более 35 гитар. Поклонники группы даже подсчитали! Muse

Когда речь идет о разбитых гитарах, то о Muse как‑то вспоминается не в первую очередь. Тем не менее, вокалист группы Мэттью Беллами — заядлый активист гитарного дестроя. За один только 2004 году Мэтт сломал 140 гитар — это достижение даже зафиксировала книга рекордов Гиннесса. Что только ни делал Беллами с несчастным инструментом: крушил об сцену, кидал в толпу, а однажды даже эффектно кинул гитару в море. The Clash

Однажды на концерте столпов панка The Clash басист Пол Саймонон уничтожил бас Fender. Этот момент запечатлел фотограф, и результат увидели все: фото Саймонона, разбивающего бас, попало на обложку знакового альбома The Clash «London Calling». Почему Пол разбил свой бас? Дело обстояло так: вышибалы клуба, где проходил концерт The Clash, долго не выпускали фанатов со своих мест — это взбесило музыканта. Любопытно, что это был единственный раз, когда Саймонон разбил инструмент. Green Day

Редкий случай, когда разбитая гитара — это не сценический перформанс, а следствие вспышки гнева. Green Day играли сет на iHeart Festival в 2012 году: прямо в середине выступления лидеру группы Билли Джо Армстронгу показалось по сообщению на экране, что группе осталось играть якобы одну минуту. Что сделал Билли Джо? Выступил с резкой отповодью организаторам фестиваля и почему‑то Джастину Биберу (мол, с ним вы себе такого не позволяете!) и картинно разбил свою гитару. Вышло неловко. Kiss

Выступления Kiss всегда были энергоемкими: во многом благодаря гитаристу Полу Стэнли. Он играл на бюджетной модели Gibson Marauder, которую было в целом не жалко — поэтому Пол с удовольствием и усердием проводил краш-тесты инструмента. Джими Хендрикс

Джими Хендрикс издевался над гитарами с особым усердием — не только ломал, а даже сжигал. Классический случай — фестиваль в Монтре в 1967 году: Джими облил инструмент горючей жидкостью и эффектно поджег. Гитара была, кстати, раскрашена самим Хендриксом — а инцидент с ее поджогом попал в историю. Nirvana

Мощная рокстаровская энергетика Кобейна неоднократно подчеркивалась порчей гитар на концертах. И не только гитар: Курт мог взять и без согласия остальных участников Nirvana в порыве страсти сокрушить барабанную установку: Дейв Грол, отвечавший в группе за ударные, признавался — он был не в духе от таких злодеяний фронтмена! Нельзя сказать, что Курт делал это намеренно: лидер Nirvana рассказывал, что часто входил на концертах в некотролируемый раж и мог побить все концертное оборудование группы, что на ранних ее этапах ощутимо влетало в копеечку. Гарт Брукс

Кто сказал, что крушить гитары — это кредо исключительно рокеров? Кантри-певец Гарт Брукс так не считает: в 1991 году на концерте в Далласе он уничтожил недешевую японскую гитару Takamine, которая стоила в тот момент не меньше 1300 долларов. Интересно, что спустя 16 лет гитара была пересобрана буквально из осколков и передана Смитсоновскому институту. Nine Inch Nails

Nine Inch Nails отличалисьтем, что колошматили не только гитары и другие инструменты, но и друг друга. Ранние концерты группы — форменное безумие: Трент Резнор мог пробежать по сцене, опрокинуть клавишную установку, залезть на кого‑то участников группы и даже отвесить тумака. Ричи Блэкмор

Ричи Блэкмор был систематическим крушителем гитар. Но было исключение, которое попало в историю — концерт его группы Rainbow в 1977 году. Ричи по-садистски поиздевался над гитарой: елозил ногами по инструмету, колотил грифом о сцену, добивал все, что осталось от гитары, держась за провод. Забавно, что карма однажды отплатила Ричи сполна: на одном из концертов Deep Purple в 1987 году музыкант подбросил гитару вверх, но инструмент приземлился прямо на костяшки пальцев. Итог — перелом пальца и сорванный тур Deep Purple King Princess

Инди-поп King Princess звучит довольно чинно и смиренно в студийных записях. Другое дело — концерты певицы, которым не откажешь в энергетике. Подтверждение тому — фрагменты лайва в клипе «Ohio», где певица зрелищно расправляется с гитарой в финале. Arcade Fire

Лайв Фиби Бриджерс — не первый случай гитарного дестроя в эфире SNL. В 2007 году Arcade Fire дебютировали на шоу с песней «Intervention». Во время выступления у вокалиста Уина Батлера лопнула струна. Вероятно, руководствуясь принципом «сгорел сарай — гори и хата» фронтмен расколотил инструмент. Гитара, к слову, была акустической — уничтожить ее труда не составило. Poppy

Ютуб-звезда, придумавшая поженить искристый синти-поп с металлическими запилами, тоже любит бить инструменты на концертах. В частности, она неоднократно завершала исполнение песни «Х» крушением акустической гитары, попавшейся под горячую руку. Кеша

Образцовый рок-урок от поп-звезды: в 2010 году на American Music Awards Кеша в финале исполнения «We R Who We R» взяла гитару и буквально в пару приемов расправилась с инструментом. Бонус: Курт Рассел Однажды на съемках тарантиновской «Омерзительной восьмерки» в актера будто вселился его знаменитый тезка-музыкант: Курт взял в руки гитару, заигрался и побил инструмент. Оказалось, что исполнитель роли «вешателя» Джона Рута уничтожил настоящий антиквариат: раритетную гитару Martin 1870-х годов. Она стоила 40 тысяч долларов. После этого случая компания Martin запретила брать кинокомпаниям свои раритетные инструменты для реквизитов.