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Coldplay и BTS представили совместный трек «My Universe»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:47

Coldplay и BTS выпустили совместный трек «My Universe». Он войдет в новый альбом британских рокеров «Music of the Spheres», релиз которого намечен на 15 октября.

Авторами трека выступили музыканты обеих групп. Его текст написан на английском и корейском. Продюсировал сингл Макс Мартин, работавший над хитами Бритни Спирс, Арианы Гранде, The Weeknd и других звезд.

В феврале BTS исполнили песню «Fix You» на акустическом концерте «MTV Unplugged». Участники Coldplay кавер оценили, назвав его прекрасным в твиттере группы.

В июле Coldplay представили первый сингл с грядущего альбома — «Higher Power». Его премьера прошла на Международной космической станции.

Последний на данный момент альбом Coldplay — «Everyday Life» — вышел в ноябре 2019 года. Пластинка должна была стать экспериментальной, но что‑то пошло не так — что именно, выяснил музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.

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